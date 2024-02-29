Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои, авиация ВСУ нанесла 10 ударов по врагу – Генштаб

Проходит семьсот тридцать шестой день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг сосредоточил свои основные усилия на Авдеевском направлении, украинские защитники отразили 22 атаки окупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское и Невельское.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 29 февраля 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 73 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений;

На Северском и Слобожанском враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бологовка, Митрофановка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Горск, Карповичи Черниговской области; Новая Гута, Середина-Буда, Дружба, Фотовиж, Ворожба Сумской области; Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области;

На Купянском Силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области;

На Лиманском наши бойцы отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

На Бахмутском отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веролюбовка и Николаевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

На Авдеевском противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Соловьево, Семеновка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Очеретино, Волчье, Бердичи, Степное, Орловка Донецкой области;

На Новопавловском враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области;

На Ореховском отразили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области;

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток были 4 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов. и Михайловка, Берислав, Понятовка, Ингулец Херсонской области.

новость дополняется...