За февраль – минус 13: Игнат назвал фактор, способствующий сбитию российских самолетов

Уже четвертый день российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 не патрулируют в воздухе. Это в определенной степени способствует сбитию вражеской авиации украинскими силами обороны, ведь противник получает меньше информации о наших радиолокационных системах и средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Так, за февраль Воздушные силы уничтожили уже 13 российских самолетов.

"Оккупанты делают выводы, что нечего шнырять по нашему Азовскому морю. Таким образом они оттеснились подальше. Понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, средствах противовоздушной обороны, которые дают излучение. Последнее враг фиксирует с помощью воздушного радара, каким является А-50", – рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, самолеты типа А-50 позволяют оккупантам в реальном времени отслеживать воздушные объекты на территории нашей страны, включая наших пилотов, ежедневно совершающих удары по российским террористическим войскам.

Игнат подчеркнул, что отсутствие самолетов А-50, хоть и временное, является для нас определенным положительным сигналом. Поскольку это также способствует нашей эффективности в отслеживании российских самолетов с помощью собственных средств. Поэтому уменьшение количества этих самолетов, безусловно, имеет лишь положительные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 февраля украинские военнослужащие сбили еще два российских истребителя Су-34. Враг понес потери на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Стоит отметить, что через сутки путинские террористы потеряли уже третий истребитель на востоке нашей страны.

Ранее военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский объяснил, почему ВСУ сбивают все больше российских истребителей и других вражеских бортов. По его мнению, это не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений ПВО.

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