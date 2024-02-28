Благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ: объяснение Defense Express

В последнее время защитники украинского неба сбивают все больше российских истребителей Су-34 и других вражеских бортов. Скорее всего, это стало возможным не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений противовоздушной обороны.

Об этом в эфире "Еспресо" сказал военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается не в том, чем именно сбили российские самолеты, а что это удалось сделать вопреки тем мерам, к которым прибегает враг, чтобы противодействовать украинской ПВО.

"Наша ПВО научилась действовать под постоянным прессингом противника в прифронтовой зоне и научилась сбивать российские самолеты. Вряд ли такая интенсивность сбитися связана с поступлением тех или иных типов зенитных ракет. Скорее, это уже оперативное мастерство наших Противовоздушных сил", – отметил Киричевский.

О том, что наши силы ПВО научились сбивать боевые самолеты оккупантов, свидетельствует целый ряд потерянных врагом бортов в течение одного лишь последнего месяца. А во вторник, 27 февраля, в день интенсивных боев воинам удалось приземлить два российских самолета Су-34.

Эксперт также предположил, какие виды вооружения защитники неба могли использовать для этого.

"Это может быть Patriot в разных комбинациях. Даже в рамках проекта FrankenSAM говорили о разных западных деталях. Также некоторые наши структуры заявили, что у нас появилась "Звезда смерти" под названием "комплекс С-200", имеющий заявленную паспортную дальность поражения воздушных целей до 250 км. Еще у нас есть итальянско-французские комплексы SAMP/T, которые тоже имеют достаточно высокую дальность поражения аэродинамических целей", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские воины 27 февраля уничтожили второй за день вражеский бомбардировщик-истребитель Су-34. Приземлили его, как и первый самолет, на восточном фронте.

– Российские оккупационные войска потеряли на войне против Украины уже 38 самолетов Су-34. Только за последний месяц (29 января – 27 февраля) Вооруженные силы Украины сбили восемь истребителей-бомбардировщиков. OBOZ.UA разбирался, что известно о Су-34 и сколько их осталось у России.

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