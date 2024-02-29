'Похоже, до оккупантов не доходит': Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два российских Су-34

Утром 29 февраля украинские военнослужащие сбили еще два российских истребителя Су-34. Враг понес потери на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Стоит отметит, что за текущие сутки путинские террористы потеряли уже третий истребитель на востоке нашей страны. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Генерал-лейтенант отметил, что российские пилоты не делают никаких выводов и становятся целью для украинских военнослужащих. Также он уточнил, что враг потерял два истребителя на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов! Вместе – к победе!" – написал Олещук.

К слову, с начала текущих суток украинские бойцы сбили уже три российских истребителя Су-34. Первый самолет 29 февраля был уничтожен около 01:00 ночи на востоке Украины.

Напомним, с начала года украинские военнослужащие уничтожили уже более 10 современных истребителей российской оккупационной армии. Однако у страны-террориста остается достаточно мощный потенциал военной авиации. Более того, врагу удается восстанавливать определенное количество истребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский объяснил, почему ВСУ сбивают все больше российских истребителей и других вражеских бортов. По его мнению, это не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений ПВО.

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