Потенциал врага достаточно мощный, но есть нюанс: сколько осталось у России самолетов Су-34, которые активно минусуют ВСУ

С начала года украинские военнослужащие уничтожили уже более 10 современных истребителей российской оккупационной армии. Однако у страны-террориста остается достаточно мощный потенциал военной авиации.

Более того, врагу удается восстанавливать определенное количество истребителей. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

По его словам, несмотря на существенные потери, враг сохраняет достаточное количество авиации. Для того, чтобы нивелировать преимущество оккупантов в воздухе, Украине потребуется больше западных зенитных ракетных комплексов. Эксперт подчеркнул, что речь в первую очередь идет о ЗРК Patriot.

"Количество российских военных самолетов, вопреки потерям, не уменьшается. Именно поэтому нам нужны новые западные ЗРК, которые помогут нам нивелировать преимущество РФ в авиации. Я надеюсь, что нам удастся усилить нашу систему ПВО еще несколькими ЗРК Patriot", – заявил Романенко.

Также он добавил, что на сегодняшний день российские террористы имеют в своем распоряжении около 120 истребителей Су-34. При этом в начале полномасштабного вторжения у врага было около 140 таких самолетов.

Однако эксперт добавил, что за два года войны Россия построила еще 16 таких истребителей. Поэтому врагу удается компенсировать потери, которые он несет на фронте. Более того, истребителей Су-25 у россиян стало еще больше за счет ускоренного производства.

"Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. ВСУ сбили 10 Су-35, а россияне смогли восстановить 15 таких самолетов. Следовательно, если суммировать, то стоит заметить, что нашим Воздушным силам еще работать и работать. К сожалению, потенциал РФ в авиационном компоненте остается достаточно мощным", – объяснил эксперт.

Напомним, воины Воздушных сил ВСУ ночью 29 февраля сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 армии РФ. Вражескую "птичку" в очередной раз приземлили на восточном направлении фронта.

Отметим, что с начала этой недели это уже третий сбитый Су-34. Во вторник, 27 февраля, воины Воздушных сил ВСУ отминусовали один такой вражеский самолет утром на восточном направлении, а затем днем – еще один на том же направлении. Командующий ВС ВСУ тогда показал и фото одной из горящих российских "сушек".

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский объяснил, почему ВСУ сбивают все больше российских истребителей и других вражеских бортов. По его мнению, это не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений ПВО.

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