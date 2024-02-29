'Победа на земле куется в небе': ВСУ сбили очередной российский Су-34

Воины Воздушных сил ВСУ ночью в четверг, 29 февраля, сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 армии РФ. Вражескую "птичку" в очередной раз приземлили на восточном направлении фронта.

Отныне на счету Сил обороны в полномасштабной войне уже 343 уничтоженных российских самолета. Новостью поделился командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на восточном направлении!.. Победа на земле куется в небе!" – написал он, поблагодарив защитников за работу.

Отметим, что с начала этой недели это уже третий сбитый Су-34. Во вторник, 27 февраля, воины Воздушных сил ВСУ отминусовали один такой вражеский самолет утром на восточном направлении, а затем днем – еще один на том же направлении. Олещук тогда показал и фото одной из горящих российских "сушек".

Если же сосчитать за прошедшие менее двух недель, то Силы обороны уничтожили уже 11 вражеских самолетов: десять Су-34 и Су-35, а также самолет-разведчик А-50У. После потери последнего ВС РФ снизили интенсивность использования самолетов ДРЛО. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские летчики уже не рискуют приближаться к границам Украины, как это было раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт портала Defence Express Иван Киричевский объяснил, почему ВСУ сбивают все больше российских истребителей и других вражеских бортов. По его мнению, это не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!