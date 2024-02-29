Минус 23 танка и 1150 оккупантов: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Оккупационная армия России в полномасштабной войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. Из этого количества не менее 1150 захватчиков воины Сил обороны убрали с поля боя за прошедшие сутки.

Также накануне защитники уничтожили еще 172 единицы техники и вооружения оккупантов. Данные о потерях врага на 29 февраля обновил Генеральный штаб ВСУ.

В течение предыдущих суток украинские воины сожгли 44 боевые бронированные машины (всего 12 552), 41 артиллерийскую систему (10 070), 23 танка (6593), два средства ПВО (690) ВС РФ.

В небе защитники сбили 15 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 7768), на земле обезвредили 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (13 152) и семь – специальной техники (1601).

В общем с начала российского вторжения два года назад ВСУ уничтожили 1912 крылатых ракет, 1000 РСЗО, 342 самолета, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку врага.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля Воздушные силы ВСУ сбили два российских самолета Су-34. Оба бомбардировщика-истребителя приземлили на восточном направлении фронта.

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