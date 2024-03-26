Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: здесь ВСУ отразили 21 атаку армии РФ – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных участках фронта и наносит многочисленные удары по гражданским объектам Украины. За последние сутки самое горячее направление было Новопавловское, где Вооруженные силы отразили 21 атаку захватчиков.

Всего за сутки было зафиксировано 50 боевых столкновений по всей линии фронта. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на вечер 26 марта.

Всего за сутки враг нанес 4 ракетных и 52 авиаудара, совершил 43 обстрела из РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли поражение одному средству противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству и одному складу боеприпасов противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО, однако есть и прилет.

Также страна-террорист РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, пострадали люди.

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