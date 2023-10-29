Враг продолжает давить, но уменьшил количество авиаударов: в ВСУ рассказали о боях под Авдеевкой
Оккупационные войска страны-агрессора России в течении последних трех дней уменьшили количество авиационных ударов в районе Авдеевки. Враг продолжает попытки окружить населенный пункт, однако несет огромные потери.
Об этом сказал Александр Штупун, спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления в воскресенье, 29 октября, в эфире национального телемарафна. Он предположил, что россияне, возможно, перебросили свою авиацию на другие участки фронта в Украине.
Еще одной вероятной причиной уменьшения количества авиаударов спикер назвал погодные условия.
По словам Штупуна, ранее оккупанты наносили как минимум 20 ударов из авиации, а три последние дня – два, четыре и семь.
Однако враг не покинул идею захватить Авдеевку и совершил за последний сутки 51 боевое столкновение. Бои шли в районе Марьинки (там ВСУ отбили более двадцати атак оккупантов) и Авдеевки.
Россияне безуспешно наступают в районах Наовокалинового, Тоненького, Опытного, Керамика, Степного.
Отметим, что ранее Telegram-канал "Досье Шпиона" с ссылкой на источники сообщил, что оккупанты несут на Авдеевском направлении аномально большие потери. По данным канала, за последне 14 дней армия страны-агрессора потеряла там около 13 тысяч своих военных. При этом враг добился некоторого успеха только к северу от Авдеевки.
Как сообщал OBOZ.UA, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что у армии России шансы захватить Авдеевку не большие. По его мнению, защитникам Украины необходимо продержаться всего несколько недель, затем ситуация изменится.
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