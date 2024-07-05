Враг продолжает наступать на десяти направлениях: в Генштабе назвали самые горячие из них

Российские войска в пятницу, 5 июля, нарастили темп наступления на Лиманском и Покровском направлениях. По состоянию на 16:00 за сутки на всей линии фронта в Украине произошло 84 боевых столкновения.

Видео дня

Генеральный штаб Вооруженных сил поделился последними новостями в оперативной сводке. "Украинские защитники уверенно сдерживают напор российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", – заверила пресс-служба.

Харьковщина в этот день снова была под постоянными вражескими бомбардировками. Со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли пять авиаударов (с применением девяти КАБов). Целились в районы украинских населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

Наши Герои отбили два штурма вблизи села Глубокое на Харьковском направлении. Без потерь позиций. Еще два боестолкновения на 16:00 продолжались.

На Купянском направлении противник дважды без успеха штурмовал в районе Синьковки. Авиация оккупантов дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степной Новоселовки – суммарно выпущено два десятка НАРов. Кроме того, две управляемые авиабомбы РФ сбросила возле Куриловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 17 атак вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. 11 столкновений завершились без успеха для противника, еще шесть продолжались. Захватчики наиболее активны в районе Тернов – там произошло более трети всех боестолкновений.

Россияне ищут слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спорного, Белогоровки и Выемки защитники отразили шесть атак. Продолжался бой недалеко от Спорного. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении было три безуспешных штурма украинских позиций вблизи Калиновки, Клещиевки, Ивановского. Армейская авиация РФ дважды била по Часовом Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Противник при поддержке авиации по два раза пытался продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Еще четыре атаки агрессор совершил вблизи Северного. Бои в трех локациях еще не закончились. Также захватчики нанесли пять авиаударов.

На Покровском направлении – наибольшее количество боестолкновений. Уже произошло 29 попыток вытеснить наших защитников с позиций в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки, Нетайлового. Почти половину атак враг провел возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Свои действия оккупанты поддерживали тремя авиаударами. Силы обороны сдерживают напор и отбили 17 штурмов противника. По состоянию на 16:00 активных боев было 12.

Продолжались бои на Кураховском направлении. Шесть атак отбиты. ВС РФ концентрируют усилия в направлении Красногоровки. Районы Максимилиановки и Константиновки оккупанты бомбардировали КАБами.

На Времивском направлении отражены три вражеских штурма в сторону Константиновки, два – у Водяного. Противник сбросил две авиабомбы возле Елизаветовки.

На Ореховском направлении захватчики получили жесткий отпор неподалеку Малой Токмачки. Россияне запустили 32 неуправляемых авиаракеты в район Лугового.

"Нашей группировкой войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", – подытожил ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что окрестности Нью-Йорка перешли под контроль российских оккупационных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!