Враг продолжает штурмы на левобережье Днепра и несет значительные потери, авиация Сил обороны 13 раз ударила по оккупантам – Генштаб

Оккупационные войска РФ продолжают штурмы на левобережье Днепра, при этом терпят значительные потери. Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удары по 13 районам, где концентрируется вражеский личный состав, а также по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 7 февраля 2024 года. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск Украины были нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.

Враг совершил 4 ракетных и 27 авиационных ударов, провел 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате террористических атак российских сил есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Отмечено, что жилые дома и другая гражданская инфраструктура получили разрушения и повреждения.

Ночью вражеские силы в очередной раз атаковали Украину, используя 15 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131". С помощью противовоздушной обороны было уничтожено 12 ударных беспилотников. Авиационные удары были направлены на следующие населенные пункты: Яблоновка в Сумской области; Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и Кисловка в Харьковской области; Александрополь, Угледар и Старомайорское в Донецкой области; а также Новодаровка и Роботино в Запорожской области.

Более 140 населённых пунктов оказались под артиллерийским огнем врага в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, активно совершает диверсионные действия, направленные на удержание наших войск от опрокидывания на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении вражеские силы не производят наступательных (штурмовых) операций.

Украинские войска на Лиманском направлении отразили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки (Луганская область) и Тернов, Григоровки (Донецкая область).

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника у населенных пунктов Богдановка и Клищиевка (Донецкая область).

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать вражеские атаки, направленные на окружение Авдеевки. Наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу значительные потери. Отражена 21 атака возле Первомайского, Невельского (Донецкая область).

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где было отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага к югу от Золотой Нивы в Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Роботиного и на западе Вербового в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы оккупационных войск.

Несмотря на большие потери, враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В частности, о взрывах сообщали в Харькове и Киевской области.

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