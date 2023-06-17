Враг пытается атаковать на востоке и перешел к обороне на юге: в течение суток произошло 22 боевых столкновения - Генштаб

Российские войска по состоянию на 17 июня продолжают штурмовать сразу четыре направления Донецкой области. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 22 прямых столкновения, продолжаются ожесточенные бои.

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О ситуации с фронта доложили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Наши военные предупреждают об угрозе обстрелов ракетами и артиллерией на территории всей Украины. Однако ключевые удары произошли:

на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двухлетней, Западной, Каменке, Кисловке Харьковской и Новоселовской Луганской областей;

на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменскому, Раздолевке, Спорному, Серебрянку Донецкой области;

на Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобковое, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Новодмитровка, Червной Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольга, Тягинка, Новотягинка, Понятиевка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Берегово, Веле и Очаков Николаевской области.

Однако противник получает постоянно мощный отпор от украинских защитников и несет убытки. Авиация ВС ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Силы обороны продолжают активную работу на Таврическом направлении, есть успехи и продвижение наших войск. За минувшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия отработали 1794 огневые задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

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