Враг пытается атаковать широким фронтом: произошло 135 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в среду, 3 июля, произошло 135 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими войсками. Самыми активными направлениями на фронте остаются Покровское и Лиманское. Также напряженная ситуация на Торецком направлении.

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Об этом сообщили в сводке с передовой по состоянию на 22:00 в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что армия государства-агрессора России пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха.

В то же время Силы обороны "направляют усилия на срыве выполнения оккупантами задач наступления".

В течение суток оккупанты нанесли по Украине 6 ракетных ударов с использованием 16 ракет. Кроме того, враг нанес 36 авиационных ударов (сбросил 51 КАБ), задействовал 303 дрона-камикадзе и более 2600 раз обстрелял позиции войск ВСУ и населенные пункты с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении войска РФ 11 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Липцев, Волчанска и Глубокого. В районе Волчанска по состоянию на 22:00 бой продолжался. Ситуация контролируется.

По предварительным данным, за сутки враг потерял 111 человек убитыми и ранеными и 64 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении четыре раза враг атаковал наши позиции – бои шли вблизи Стельмаховки, где три атаки были отбиты, еще одна – продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 29 раз атаковали украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отражены 23 атаки, пять атак врага продолжается. Также идет бой в Серебрянском лесу. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении потерпели неудачу пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки.

На Северском направлении отражены три вражеских атаки возле Верхнекаменского и Выемки. Противник успеха не имел.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 17 раз пытались потеснить украинских защитников вблизи Делиевки, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг совершил 34 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов – в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Прогреса, Яснобродовки, Уманского и Карловки. 24 атаки отбиты, еще 10 продолжаются – возле Евгеньевки, Воздвиженки и Калинового.

По предварительным подсчетам на этом направлении ликвидировано и ранено 320 оккупантов, уничтожены и повреждены шесть артиллерийских средств, подбит танк.

На Кураховском направлении произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.

На Времивском направлении враг провел четыре попытки штурма позиций наших воинов вблизи населенных пунктов Водяное, Урожайное и Макаровка. Удачи не имел.

Войска РФ активизировались на Ореховском направлении, где совершили девять безуспешных атак неподалеку от населенных пунктов Работино и Щербаки.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что нынешняя ситуация на поле боя в Украине не является тупиком. Ее можно решить, но вопрос – в вооружении.

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