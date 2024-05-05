'Враг пытается идти в лоб!' В ВСУ рассказали о реальной ситуации вокруг Часова Яра

В городе Часов Яр Донецкой области на данный момент нет российских оккупантов, однако враг стягивает в направлении него и села Ивановское свои силы. Именно эти населенные пункты остаются самыми горячими точками на данном направлении фронта.

Для россиян было бы важно захватить Часов Яр до того, как украинским силам поступит зарубежная помощь. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

По его словам, Силы обороны Украины контролируют обстановку вокруг Часова Яра. Армия РФ активно производит артиллерийские обстрелы окрестностей города, однако в целом за эту неделю ситуация не изменилась. Активные бои продолжаются и днем и ночью, говорит Волошин.

"Российская пропаганда периодически делает вбросы, что их армия вошла в город. Никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел, вражеской российской армии в городе нет", – подчеркнул он.

Для того, чтобы захватить город, российская армия пытается обойти его по флангам через населенные пункты справа и слева – Богдановку и Ивановское – активно штурмуя их, чтобы взять Часов Яр в оперативное окружение. "Враг пытается идти в лоб, где канал, искусственное препятствие, но этого им в полной мере не удается сделать", – отметил спикер.

В то же время россияне продолжают стирать с лица земли Часов Яр и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией. Авиацией враг, вероятно, готовит почву к следующей волне атак.

На часовяровском направлении он завершает перегруппировку, а неподалеку от Белогоровки заводит дополнительно штурмовые группы. Также штурмовые группы противник перемещает в Клещиевку и Андреевку.

"На этом направлении враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех, и стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта. Противник наступает близ Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск", – рассказал спикер.

Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещиевку. В целом, на данном направлении успехов противник не имеет, его продвижение остановлено. Однако войска РФ продолжают давить, на этом участке фронта продолжаются бои.

Как сообщал OBOZ.UA, после неудачных штурмов города Часов Яр в Донецкой области войска РФ пытались обойти город с флангов, но у них ничего не вышло. Подразделения Сил обороны Украины крепко держат свои позиции.

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