'Силы обороны крепко держат позиции': военный рассказал, как оккупанты пытаются 'пробиться' к Часовому Яру. Карта

После неудачных штурмов города Часов Яр в Донецкой области, войска РФ пытались обойти город с флангов, но у них ничего не получилось. Подразделения Сил обороны Украины крепко держат свои позиции.

Об этом в эфире телемарафона вечером в четверг, 2 мая, рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Дмитрий Кожубенко. По его словам, враг давит на позиции ВСУ со стороны населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

"Противник, потерпев крах в лобовых атаках на город Часов Яр, начал проводить тактику охвата наших позиций непосредственно из населенного пункта Ивановское и Богдановка. У них это не получилось. Силы обороны сейчас очень крепко держат свои позиции", – акцентировал он.

Армия России по-прежнему пользуется своим преимуществом в количестве оккупантов и техники. Вокруг Часового Яра Россия сосредоточила хорошо оснащенные подразделения десантно-штурмовых войск. Также есть захватчики из подразделения "Шторм-Z", "Шторм V".

При этом россияне немного поменяли тактику в случае больших потерь. Теперь, подразделение, которое понесло огромные потери, не "стирают" до конца, а выводят в тыловые зоны, заменяя на свежие подразделения.

Войска РФ на этом направлении очень активно используют армейскую авиацию – атакуют позиции защитников Украины ФАБами и КАБами.

"Авиационные бомбы стирают все, не оставляя "камня на камне" от наиболее укрепленных позиций. Поэтому армейская авиация для противника – это их ключ, который они уже широко применяют, потому что понимают, что он работает", – подчеркнул Кожубенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что в районе города Часов Яр, расположенного в 15 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута, в течение последних дней интенсивность вражеского наступления несколько снизилась. Враг уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

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