Враг пытается наступать одновременно по четырём направлениям: подробности боевых действий и карта фронта

С начала суток 22 июня оккупанты совершили 44 атаки на линии фронта. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Константиновском, Покровском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях.

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По состоянию на 16:00 значительная часть боев еще продолжается. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Константиновском и Гуляйпольском направлениях : оккупанты атаковали украинские позиции по 9 раз на каждом направлении.

Враг совершил8 попыток наступления на Покровском направлении . В то же время на Лиманском направлении украинские военные отразили 6 атак. Часть боевых столкновений, по состоянию на момент публикации, там еще продолжается.

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На Славянском направлении зафиксировано 5 попыток продвижения российских войск. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты совершили 3 атаки.

В то же время на ряде направлений произошли единичные вражеские штурмы. В частности, по одной атаке зафиксировано на Северо-Слобожанском, Курском, Купянском, Александровском и Ореховском направлениях.

"Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Рогизно, Уланово, Бачевск, Степановка, Малушино; в Черниговской области – Сенковка, Клюсы", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1190 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 393 тыс. 140 человек.

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