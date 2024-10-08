Враг пытается прорвать линию фронта: произошло 142 боевых столкновения – Генштаб

В Украине во вторник, 8 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 142 боевых столкновения. Силы обороны мешают войскам Российской Федерации продвинуться в глубину нашей территории, наносят эффективное огневое поражение и истощают силы оккупантов по всей линии столкновения.

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Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в новой сводке. Всего, по подсчетам военного руководства, захватчики за сутки нанесли по Украине 67 авиаударов (с применением 104 КАБов).

Кроме этого, россияне задействовали 467 дронов-камикадзе и произвели более 2520 обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг пошел в четыре атаки в городе Волчанск и селе Старица. Три боестолкновения закончились без успеха для оккупантов, один бой (на 22:00) еще продолжался. Авиация РФ ударила по населенным пунктам Харьков, Черкасская Лозовая, Малые Проходы (применив семь авиабомб).

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой, Кругляковки. Наши Герои 12 атак уже отбили, четыре боя еще не закончились. Богуславка, Загрызово и Берестово подверглись вражеским авиационным обстрелам.

На Лиманском направлении украинские позиции атаковали 18 раз недалеко от Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам. На 22:00 одно боестолкновение продолжалось.

На Северском направлении враг потерпел неудачу во время двух боев у Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Калиновки, Часова Яра, Ступочек. Еще один бой шел около Белой Горы, ситуация контролируемая. Враг сбросил шесть бомб по районам городов Константиновка, Часов Яр и села Дружковское.

На Торецком направлении ВС РФ 12 раз штурмовали возле Торецка, Нелиповки и Дилиевки, пять столкновений еще продолжались. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, в частности, по районам населенных пунктов Дружба, Екатериновка, Константиновка, Торецк.

С начала суток на Покровском направлении россияне пытались прорвать нашу оборону 37 раз. Бои происходили возле населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово. Четыре атаки не закончились.

Противник несет значительные потери на этом участке фронта. Подтверждено обезвреживание более 210 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Поврежден танк и автоматический станковый гранатомет врага.

Горячее всего было на Кураховском направлении. Войска России 39 раз атаковали вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного. Три боестолкновения еще продолжались.

На Времивском направлении зафиксировано шесть наступательных действий недалеко от Богоявления. Там противник применил штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки отбиты, две продолжались.

На Ореховском направлении ВС РФ пытаются продвинуться вблизи Работино и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два штурма. Оккупант нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Любковое, Новополь, Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В ГШ ВСУ особо отметили достижения 65 ОМБр, 35 ОБрМП, 63 ОМБр, 38 ОБрМП и 15 БрОП.

Как сообщал OBOZ.UA, в вечернем обращении к народу 8 октября Владмир Зеленский рассказал о приоритетах производства оружия в Украине. Речь идет о максимальном развитии внутреннего производства и поддержке частных инициатив, уже работающих над укреплением обороны.

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