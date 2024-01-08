Враг пытается прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении: Сырский рассказал о ходе боев. Карта

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию на Харьковщине. Враг пытается прорвать оборону Сил обороны Украины и продвинуться в направлении города Купянск.

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Упорные бои сейчас идут в Купянском лесу и в районе Синьковки. О ситуации рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии агентству "Интерфакс Украина".

В настоящее время в Купянском лесу захватчики активно пытаются прорвать оборону украинских воинов. С октября прошлого года жестокие бои на Харьковщине не утихали ни на день.

"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на один день не утихает жесткая борьба", – подчеркнул Сырский.

Захватчики применяют все имеющиеся вооружения для поддержки пехотных атак.

"Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска", – добавил командующий Сухопутными войсками.

По словам Сырского, командиры и штабы частей ВСУ "хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения".

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", – отметил Сырский.

Напомним, на днях издание The Telegraph опубликовало материал, в котором предположило, что Россия может готовить новое наступление в Харьковской области. Об этом, по мнению журналистов, свидетельствует, в частности, усиление воздушных атак на Харьков и населенные пункты области.

Издание также указало дату, когда агрессор может начать полномасштабное наступление: ее The Telegraph якобы назвали источники в Киеве.