Враг пытается прорваться на Покровском направлении и совершил несколько попыток атак в районе Крынок Херсонской области – Генштаб

За последние сутки на фронте зафиксировали 111 прямых боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Сегодня враг пытается прорваться на Покровском направлении и предпринял несколько попыток атак в районе Крынок Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро четверга, 6 июня. По уточненным данным, противник атаковал позиции наших войск и мирные населенные пункты, выпустив одну ракету и совершив 44 авиационных удара, включая 47 КАБов.

Также было произведено более трех тысяч обстрелов из разных видов вооружения, из них 131 с использованием реактивных систем залпового огня. К сожалению, эти нападения привели к гибели и ранению среди мирного населения, а также к значительным разрушениям и повреждениям зданий и инфраструктуры.

Вражеские авиационные удары были зафиксированы в разных районах Харьковской области, таких как Бугаевка, Волчанск, Охримовка, Ветеринарное, а также других населенных пунктах. Кроме того, были проведены авиационные налеты на населенные пункты Луганской и Донецкой областей, включая Новолюбовку, Серебрянский лес, Новое, Колодец, Верхнекаменское, Андреевку, Дружбу, Северное, Желательное, Сокол, Новоселовку Первую, Карловку, Водяное, Старомайорское и Урожай. Кроме того, были атакованы Токаревка, Днепровское и Крынки.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины осуществили успешные контратаки, отразив 12 районов сосредоточения вражеских сил и ряд важных объектов, среди которых две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

В результате общие потери вражеских войск составляют более 1300 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены 22 танка, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три ракетных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 41 беспилотный летательный аппарат с вооружением, 63 автомобиля и 7 единиц специальной техники.

С начала текущих суток уже произошло 29 столкновений. Вражеские силы совершили 570 обстрелов наших позиций и населенных пунктов, среди которых 18 было с использованием ракетно-артиллерийских комплексов. Также был один ракетный удар двумя ракетами и 32 атаки дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении не было активных штурмовых действий. Однако потери врага на этом направлении за минувшие сутки составили 179 человек, из которых 42 – потери бесповоротны. Уничтожены боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять беспилотных летательных аппаратов, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Также поврежден один танк, две артиллерийские системы и пять автомобилей.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Дружелюбовки, но ситуация под контролем.

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки.

В районе Клищиевки на Краматорском направлении вражеские штурмовые действия были неуспешными, и бой продолжается.

В Покровском направлении ситуация напряженная. Противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки были отбиты, и шесть столкновений продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации ситуации.

Также за минувшие сутки общие потери врага в этом направлении составили более 440 человек. Уничтожен один танк, три боевых бронированных машины, семь орудий и минометов, и один наземный дрон.

Ситуация на Кураховском направлении также напряжена, где в районах Парасковеевки и Красногоровки продолжаются два боя. Силами обороны ситуация контролируется.

В Времивском направлении уже произошло пять столкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки были отбиты и бои продолжаются в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага также не принесли успеха.

На Приднепровском направлении вражеские попытки атаковать в районе Крынок были неудачными.

В остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил. Силы обороны принимают все меры по срыву планов противника, в частности, применяются артиллерия, ракетные системы, авиация и беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 6 июня 2024 года оккупанты совершили атаку с помощью 18 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск (Российская Федерация), мыс Чауда (оккупированный Крым) и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (Российская Федерация) ). В результате противовоздушного боя было сбито 17 "шахедов" в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили на юге два российских "Панцира". Кроме этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов защитники отменяли командный пункт оккупантов.

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