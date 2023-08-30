'Враг пытается вернуть утраченные позиции': Сырский назвал участки фронта, где идут самые ожесточенные бои. Карта

На Купянско-Лиманское направление россияне перебрасывают дополнительные части с территории РФ. Враг пытается наступать, применяя бронетехнику, однако Силы обороны сдерживают атаки, самые ожесточенные бои идут вблизи Райгородка и Ковалевки.

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На Бахмутском направлении украинские воины потихоньку продвигаются вперед. О ситуации на восточном фронте рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

Сырский заметил, что на востоке ситуация остается сложной. В частности, враг наращивает усилия на Купянско-Лиманском направлении.

"Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее ожесточенные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике. В то же время, враг совершает перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Не менее ожесточенные бои ведутся и на Бахмутском направлении. Россияне любой ценой пытаются отразить утраченные позиции. Однако защитники медленно продвигаются вперед.

"На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы предпинимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андриевки. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно на этих направлениях", – отметил Сырский.

Он заверил, что вместе с командирами ОТУ и бригадами ежедневно анализирует обстановку.

"На местах принимаем решение о действиях наших войск, а также принимаем все меры для успешного выполнения боевых задач. Мы делаем все возможное ради нашей Победы. Слава Украине!" – подчеркнул Сырский.

Напомним, утром 30 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. Защитники продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также защитники продолжают наносить врагу потери: накануне ВСУ поразили четыре ЗРК противника и "Солнцепек".