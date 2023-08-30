За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений: ВСУ поразили четыре ЗРК противника и "Солнцепок" – Генштаб

В Украине на передовой в течение прошлых суток (29 августа) произошло 35 боестолкновений. Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупационным войскам.

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В частности, наша авиация за 29 августа нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" ВС РФ. Об этом в сводке по состоянию на 6:00 среды, 30 августа (553-е сутки полномасштабной войны) сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ведомство отметило, что наши защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В ночь на среду российская армия совершила очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Согласно сводке, в целом оккупанты нанесли пять ракетных и 60 авиационных ударов,68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредил Генштаб Вооруженных сил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ с авиации атаковали районы Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотинь, Рясное Сумской области, Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты ударили авиацией по районам Первомайского, Кисловки, Купянска. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Белогоровка на Луганщине и Берестово, Раздоловка, Федоровка, Григоровка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки, Озаряновки. Вражеские авиационные удары зафиксированы в районах Клещиевки, Дружбы, Южного. От российской артиллерии пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Диброва, Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Ступочки, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ совершили авиаудары в районе Старомайорского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов. Среди них Малиновка, Железнянское, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских атак российских оккупантов пострадали более 10 населенных пунктов. Это, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонская область.

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