В Генштабе обновили данные по потерям врага: ликвидированы 570 оккупантов и 26 артсистем
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 29 августа, украинские воины ликвидировали 570 оккупантов.
Также уничтожены 109 единиц уничтоженного вражеского вооружения и техники за сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба.
Так, накануне защитники уничтожили около 570 российских оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 30 августа достигли 262 410 человек.
Также накануне Силы обороны Украины ликвидировали:
– танков ‒ 4423 (+9)
– боевых бронированных машин (+17)
– артиллерийских систем – 5476 (+26)
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8)
– автомобильной техники и автоцистерн – 7953 (+44)
– специальной техники – 825 (+5).
Не изменилось за сутки количество уничтоженных вражеских РСЗО – 733, средств ПВО – 500, самолетов – 315, вертолетов – 316, кораблей и катеров – кораблей / катеров – 18.
Также пока не обновлены данные по уничтоженным российским ракетам после атаки 30 августа: в настоящее время в свокдке указано, что уничтожено в общей сложности 1419 крылатых ракет.
Напомним, накануне стало известно, что ВСУ уничтожили редкую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" стоимостью 260 млн долларов.
Это вооружение не только очень дорогое, но и достаточно "дефицитное", поэтому потеря каждой единицы для врага очень ощутима.
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