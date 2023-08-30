ВСУ уничтожили редкую радиолокационную станцию ЗРК 'Бук-М3' стоимостью 260 млн долларов. Видео

Украинские воины продолжают ликвидировать технику оккупантов. Так, бойцы ВСУ сожгли российскую радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3".

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Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале Силы обороны юга Украины. Зенитно-ракетный комплекс "Бук" является очень редким типом вооружения.

"Армия, хваставшаяся вооружением типа "аналогов нет", познает глубину поражения Силами обороны юга Украины. Отныне у них нет не только аналогов, но и по некоторым позициям даже оригиналов: "Предела" больше нет, "Леера" – нет. А сейчас и радиолокационной станции подсветки и наведения ракет к звездам "Бук-М3" - тоже нет", – говорится в сообщении.

Отметим, что общая потеря РФ превышает 260 млн долларов.

Бук-М3 – это российский зенитный ракетный комплекс войсковой ПВО средней дальности. Он предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневого, так и радиоэлектронного.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".