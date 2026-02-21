Враг пытается взять в 'клещи': ВСУ продолжают держать оборону в Мирнограде

Украинские воины удерживают позиции в северной части Мирнограда и в его окрестностях. И враг не оставляет попыток вытеснить их оттуда или взять защитников в "клещи".

Россияне применяют тактику малых групп, изредка используют легкую технику для быстрого продвижения. О ситуации на этом участке фронта рассказали в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

Что происходит в Мирнограде и в окрестностях города

Бои за Мирноград, о полной оккупации которого начальник генштаба РФ Валерий Герасимов отчитывался российскому диктатору Владимиру Путину еще 27 декабря 2025 года, по состоянию на 21 февраля 2026-го продолжаются, отметили в 79 ОМБр. Бойцы этой бригады задействованы в обороне города.

"Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврийских десантников в "клещи". Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей", – говорится в сообщении.

При атаках россияне прибегают к привычной для них тактике.

"Враг не меняет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп. Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует", – подчеркнули в 79 ОМБр.

Защитники также сообщили, что в центре Мирнограда, где уже хозяйничают российские оккупанты, захватчики пытаются установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.

"Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике десантники 79 ОДШБр 7 корпуса БР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи", – отметили в бригаде.

Они также показали на видео работу десантников в Мирнограде и в его окрестностях по вражеской пехоте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в районе Мирнограда-Покровска враг сконцентрировал крупную группировку. Россияне не прекращают попыток прорыва.

Украинские защитники держат оборону и вынуждены маневрировать, чтобы сохранить личный состав и занимать более выгодные позиции.

