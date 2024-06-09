Враг пытался атаковать на пяти направлениях, но понес потери и отступил – Генштаб

По состоянию на 22:00 субботы захватчики пытались атаковать позиции сил обороны на пяти направлениях. Наибольшая активность русских оккупационных войск фиксируется на Покровском и Кураховском направлениях.

Всего на фронте зафиксировано 76 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение текущих суток российские оккупанты совершили 44 авиационных удара, использовав 52 управляемых авиабомба, и запустили 481 дрон-камикадзе. Враг провел более 2800 обстрелов наших позиций и населенных пунктов из разных типов вооружения. Наши военные продолжают давать отпор наступательным действиям русских захватчиков.

На Харьковском направлении наши силы отразили четыре атаки врага в районах Липцев, Глубокого и Волчанского.

На Купянском направлении наши защитники отразили восемь атак российских оккупантов в районах Синьковки, Песчаного, Андреевки, Грековки и Макеевки. Ситуация остается напряженной, продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны прилагают усилия для стабилизации обстановки. За сегодняшний день враг потерял на этом направлении 87 человек убитыми и ранеными, а также уничтожены боевую бронированную машину, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

В Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях Невского, Тернов, Ивановки, Торского и Дибровы. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация под контролем, потери наших позиций не допущена.

На Краматорском направлении украинские воины остановили три попытки врага вытеснить их из районов Временного Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация у Ивановского остается напряженной, продолжается бой.

На Покровском направлении наши силы отражали 27 атак оккупантов. Двадцать попыток прорыва россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки были отбиты. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обострена, в частности, захватчики пытаются прорваться со стороны Очеретиного на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить продвижения врага в глубь нашей территории.

В других направлениях существенных изменений не произошло.

Украинские защитники наносят огневые удары, истощая оккупантов по всей линии фронта. Подразделения нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня поразили 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления, четыре средства ПВО, станцию РЭБ и три радиолокационные станции врага.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отменяли 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.