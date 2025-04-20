Воины батальона беспилотных систем 12-й бригады спецназначения "Азов" продолжают уничтожать живую силу армии РФ на Торецком направлении. С помощью БПЛА защитники ликвидировали российских пехотинцев – единичных и группами.

Видео дня

Последние моменты жизни оккупантов в камерах дронов показали на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале ББС "Азова".

Бойцы отметили, что на Торецком направлении российские войска пытаются накапливать силы и средства для штурмовых действий. Потому работа украинских беспилотников там не прекращается ни на минуту.

На видео показана подборка уничтожения военнослужащих ВС РФ операторами FPV-дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" в составе 1-го корпуса Нацгвардии "Азов".

"Хочешь видеть еще больше ликвидированных оккупантов? Поддержи сбор "Мотанки "Азова" от инициативы "ТЫЛОВИКИ", – призвали военные донатить на дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты пытались использовать старые канализационные системы в Торецке, чтобы скрыто проникнуть в тыл украинских защитников. Эта попытка завершилась провалом – Силы обороны своевременно обнаружили движение врага и отразили атаку.

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