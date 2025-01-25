Враг пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций: на фронте произошло 159 боевых столкновений – Генштаб

Враг продолжает активно атаковать позиции украинских защитников, пытаясь вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из занимаемых рубежей. С начала суток 25 января произошло 159 боевых столкновений по разным направлениям фронта.

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Ситуация остается напряженной, но контролируемой благодаря отваге и профессионализму наших военных. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы.

Противник применяет разные виды вооружения: от авиационных ударов до атак дронами-камикадзе. Всего за сутки нанесено 32 авиаудара с использованием 59 управляемых авиабомб, более 650 раз враг атаковал беспилотниками, а артиллерия противника совершила более 4000 обстрелов.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с позиций вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергеевка, Шейковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское. Наши защитники отбили 24 атаки, и сейчас еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши военные успешно отразили одну атаку противника в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 32 попытки продвижения врага вблизи Орехово-Василовки, Новомаркова, Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы, продолжаются еще семь боестолкновений.

Враг девять раз пытался прорвать нашу оборону на Торецком направлении в Торецком районе.

Интенсивно атакует враг на Покровском направлении, где в течение дня совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность противника наблюдается в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Зеленого, Удачного, Новоалександровки, Котлино, Богдановки, Андреевки, Шевченко, Дачного, Улакли, Константинопольского и направлениях Покровска, Возрождения и Успенов. Наши защитники отбили 39 атак, еще девять боеприкосновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Новоселки, Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении под вражескими ударами КАБ оказался населённый пункт Малая Токмачка.

Дважды без успеха враг пытался вытеснить наши подразделения в Приднепровском направлении.

Шестнадцать боевых столкновений произошло на Курском направлении, два из которых продолжаются. В течение суток враг совершил 420 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня, нанес 25 авиационных ударов и сбросил 42 управляемых бомбы.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях противник наступательных действий не проводил.

В Генштабе отдельно отметили воинов 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка, 422-го отдельного батальона беспилотных систем, 126-й отдельной бригады территориальной обороны противника, наносят ему невосполнимых потерь.

Напомним, операторы дронов ВСУ продемонстрировали эффективную работу по уничтожению живой силы врага. На Покровском направлении они ликвидировали семь военных РФ; еще один был "трехсотым", но недолго. Перед этим он бежал в поисках укрытия, но потом лег на траву на обочине и начал стрелять в дрон наших бойцов, однако сбить аппарат ему не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как останавливают штурмы российских оккупантов на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные армии-страны агрессора применяют для своих неудачных штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты, но это им не слишком помогает.