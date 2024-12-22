Оккупанты пошли в механизированный штурм на самокатах: бойцы 'Азова' показали, как уничтожали врага. Видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали, как останавливают штурмы российских оккупационных войск на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные армии-страны агрессора применяют для своих неудачных штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты.

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Об этом рассказали в Telegram-канале "Азова" в воскресенье, 22 декабря. Военные также показали кадры, как уничтожают личный состав вражеской армии и их военную технику. Штурмы врага терпят неудачи и россияне несут огромные потери.

Во время массированного вражеского штурма, рассказали в бригаде было уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 оккупанта, а также три брошенных электросамоката.

"Каждый день российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, укрыться в посадках. За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, баг и даже электросамокатов", – рассказали украинские военные.

В "Азове" также добавили, что на Торецком направлении, как и на других участках фронта, количество пехоты врага значительно превосходит. Поэтому попытки российских штурмов останавливаются еще на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские ДРГ ежедневно пытаются штурмовать контролируемую ВСУ островную зону Днепра. Каждый день россияне совершают по 3-5 подобных попыток, однако украинские воины держат оборону.