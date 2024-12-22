Российские ДРГ каждый день пытаются штурмовать островную зону Днепра: в чем замысел врага

Российские ДРГ каждый день пытаются штурмовать островную зону Днепра, контролируемую Силами обороны. Ежедневно россияне предпринимают по 3-5 подобных попыток, однако украинские воины держат оборону.

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И сейчас ситуация остается неизменной, поэтому заявления о "массированном штурме" российских войск на Приднепровском направлении не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер Украинской Добровольческой Армии Сергей Братчук в эфире "Киев 24".

Вражеские штурмы на Приднепровском направлении, по его словам, ныне стали явлением чуть ли не обыденным.

"Враг пытается каждый день проводить штурмовые действия по островной зоне на Днепре. То есть эти ДРГшки, штурмовые группы – они каждый день (в среднем – от 3 до 5 раз в день) пытаются зайти на наши острова. Могу назвать определенные локации: остров Казацкий, например, или Большой Потёмкинский. закрепиться и, собственно, подтягивать минимум какую-нибудь минометку – чтобы увеличить, скажем так, и зону своего влияния, и зону нового поражения", – отметил Братчук.

Ежедневные вражеские атаки спикер УГА назвал "стандартной ситуацией" если не для всего фронта, то для Приднепровского направления точно.

"Это достаточно такая стандартная ситуация на фронте, по крайней мере, на Приднепровском направлении. То есть никто не может говорить сегодня, потому что это не соответствует реалиям, что враг там применил какой-то массированный штурм. Нет. Это как раз были те диверсионно-разведывательные группы, которые это пытаются делать каждый день", – подчеркнул Братчук.

Напомним, ранее в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что на Херсонщине оккупанты совершают самоубийства из-за издевательств командиров после отказа идти на штурмы.

В частности, партизаны узнали о случаях суицидов среди военнослужащих, входящих в состав российской группировки "Днепр". Это 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны, 205 отдельная мотострелковая бригада, 70 мотострелковая дивизия, 61 отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

Вместо того, чтобы погибнуть в бессмысленном штурме, военнослужащие этих российских подразделений предпочитают повеситься или застрелиться.

Те, кто до самоубийства еще не "дозрели", но свою судьбу во время штурма островов уже осознали, ломают свои лодки, чтобы избежать путешествия в один конец.