На Херсонщине оккупанты совершают самоубийства из-за издевательств командиров после отказа идти на штурмы – "Атеш"

На оккупированной части Херсонской области участились случаи, когда военные армии России совершают самоубийств. Причинами становятся репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.

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Об том сообщили агенты партизанского движения "Атеш". По их словам, российские оккупанты выбирают суицид вместо участия в штурмах на Херсонщине.

В частности партизаны узнали о случаях суицидов среди военнослужащих, которые входят в состав российской группировки "Днепр". Это 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны, 205-я отдельная мотострелковая бригада, 70-я мотострелковая дивизия, 61-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

В "Атеш" утверждают, что только за последнее время в разных населенных пунктах Херсонщины зафиксированы череда случаев самоубийства. В Голой Пристани две недели назад повесился оккупант, который недавно подписал контракт с министерством обороны страны-агрессора, вероятно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке россиянин застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение.

А в Скадовске зафиксирован случай, когда солдат российской оккупационной армии утонул в море. Командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что перед этим над ним издевался командир. Причиной такого обращения стал отказ солдата участвовать в боях на островах Днепра.

"Мы призываем всех военнослужащих, кто сталкивается с репрессиями и издевательствами, обращаться к нам. Вы не обязаны терпеть это давление. Мы готовы вам помочь", – пишут в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, как солдаты КНДР становятся мишенями для Сил обороны на Курщине. Россияне кидают их на штурмы сразу по 30-50 человек.

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