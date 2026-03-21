'Враг с ужасом называет их 'Бабой Ягой': в Минобороны рассказали, как обучают операторов тяжелых бомбардировщиков

Украинские тяжелые беспилотники становятся одним из самых эффективных средств в борьбе с российской техникой, а враг называет их "Бабой Ягой" из-за ночных атак и высокоточных ударов. Операторы этих дронов проходят интенсивную подготовку, которая сочетает пилотирование, работу с тепловизорами и знания взрывчатки.

Отточенная техника и опыт операторов позволяют наносить врагу максимальные потери, сохраняя безопасность собственных подразделений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как работает оператор тяжелого бомбера

Оператор управляет большим мультироторным дроном на безопасном расстоянии от фронта.

Его задачи включают незаметный вывод дрона на позиции врага, выявление замаскированной техники и логистических узлов, прицельное бомбометание и безопасное возвращение аппарата на базу.

Работа похожа на компьютерную игру, но за ней стоит огромная ответственность и риск.

Силы обороны Украины используют отечественные комплексы Vampire, Kazhan и Nemesis. Это гекса- и октакоптеры, способные нести от 10 до 40 кг полезной нагрузки, включая противотанковые мины и осколочно-фугасные боеприпасы.

Экипаж получает защищенную наземную станцию управления, спутниковые терминалы (Starlink), автономные источники питания и транспорт для быстрого развертывания. Для собственной защиты используют штатное стрелковое оружие во время охраны стартовых позиций.

Обучение начинается с базовой общевойсковой подготовки, которая охватывает тактику, медицину и огневое дело. Далее – специализированный курс пилотирования тяжелых дронов, включая маневрирование с грузом и расчет баллистики сброса боеприпасов. Отдельный акцент делают на работе с оптикой ночью и на саперной подготовке для безопасного обращения со взрывчаткой.

Операторы тяжелых дронов получают уникальные компетенции, которые высоко ценятся в гражданских сферах после службы. Наибольший спрос ожидается в агросекторе, логистике и робототехнике, где навыки управления грузовыми БПЛА могут применяться для коммерческих и промышленных целей.

