Очень хорошие новости. Еще не до конца, потому что бои продолжаются. Но в месте, где последние дни создалась колоссальная угрожающая ситуация прорыва фронта – наши нанесли контрудар и пока серьезно отвергли врага. Надеюсь, что удастся закрепиться.

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Також доблесною 59 бригадою був відбитий масований наступ на Красногорівку. Спалили 12 одиниць техніки. Разом з масованим спалюванням техніки на інших напрямах – це створює серйозний провал в забезпеченні орків і в їх ілюзіях стрімкого прориву.

Зараз ми перебуваємо в критичному часі місяць або два. Найважливіше – це розбити ілюзію орків, що вони можуть щось прорвати і знищити їм запах перемоги, який в них розвинувся на фоні чергових ганебних спроб Заходу надати/ненадати нам допомогу.