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Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

Ольга Липич
War
4 минуты
168
Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях фронта – в течение вторника, 17 декабря, на передовой произошло 183 боевых столкновения. Больше всего боев по состоянию на 22:00 зафиксировано на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времеевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Telegram. Враг продолжает нести потери, больше всего солдат в течение вторника армия РФ потеряла на Покровском направлении – были ранены и ликвидированы 349 человек.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска, попытка оккупантов продвинуться вперед была отражена. Кроме того, враг нанес авиаудары по району населенного пункта Волчанские Хутора.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Купянском направлении враг проводил три наступательных действия возле Петропавловки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз штурмовали возле Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. Продолжаются три боестолкновения.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григоровка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Три из девяти боестолкновений в настоящее время незавершены. Авиация захватчиков нанесла удары 11 управляемыми бомбами по населенным пунктам Федоровка, Резниковка, Выемка и Серебрянка.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении армия России трижды атаковала в районах Часова Яра и Ступочек. Ни одна попытка не завершилась успехом. Кроме того, противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб около Пазено и Васюковки.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Млечного, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки. 23 штурма ВСУ уже отразили.

По предварительным данным, на этом участке фронта было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 – ликвидировано. Также уничтожены мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме того, поврежден танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать оборону ВСУ около населенных пунктов Солнцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Двадцать боестолкновений завершено, еще шесть – продолжаются. Потери врага на направлении составили 23 оккупанта, из них восемь были ликвидированы. Кроме того, уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб
Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Времивском направлении противник 22 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Ореховском направлении ВСУ отразили три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении по поддержке армейской авиации враг два раза тщетно атаковал наших защитников

На Курщине были отражены 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и совершил более трехсот артиллерийских обстрелов, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, военный Евгений Иевлев (исковой "Шейх") заявил, что за почти три года полномасштабной войны воины Сил обороны довольно сильно устали. Проблемы есть не только на фронте, но и в менеджменте нашей армии и в среднем звене тоже.

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