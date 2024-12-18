Враг штурмовал позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях: произошло 183 боевых столкновения – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны сразу на 12 направлениях фронта – в течение вторника, 17 декабря, на передовой произошло 183 боевых столкновения. Больше всего боев по состоянию на 22:00 зафиксировано на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времеевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Telegram. Враг продолжает нести потери, больше всего солдат в течение вторника армия РФ потеряла на Покровском направлении – были ранены и ликвидированы 349 человек.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска, попытка оккупантов продвинуться вперед была отражена. Кроме того, враг нанес авиаудары по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг проводил три наступательных действия возле Петропавловки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении оккупанты 21 раз штурмовали возле Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса. Продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении враг атаковал населенные пункты Григоровка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Три из девяти боестолкновений в настоящее время незавершены. Авиация захватчиков нанесла удары 11 управляемыми бомбами по населенным пунктам Федоровка, Резниковка, Выемка и Серебрянка.

На Краматорском направлении армия России трижды атаковала в районах Часова Яра и Ступочек. Ни одна попытка не завершилась успехом. Кроме того, противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб около Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Млечного, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки. 23 штурма ВСУ уже отразили.

По предварительным данным, на этом участке фронта было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 – ликвидировано. Также уничтожены мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме того, поврежден танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать оборону ВСУ около населенных пунктов Солнцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Двадцать боестолкновений завершено, еще шесть – продолжаются. Потери врага на направлении составили 23 оккупанта, из них восемь были ликвидированы. Кроме того, уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага.

На Времивском направлении противник 22 раза атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки. Украинские защитники стойко держат оборону, до сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Ореховском направлении ВСУ отразили три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении по поддержке армейской авиации враг два раза тщетно атаковал наших защитников

На Курщине были отражены 42 штурма российских захватчиков, противник нанес восемь авиаударов и совершил более трехсот артиллерийских обстрелов, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, военный Евгений Иевлев (исковой "Шейх") заявил, что за почти три года полномасштабной войны воины Сил обороны довольно сильно устали. Проблемы есть не только на фронте, но и в менеджменте нашей армии и в среднем звене тоже.

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