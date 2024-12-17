'Люди сильно устали': военный рассказал о проблемах в ВСУ на фоне российского наступления. Видео

Украинский защитник Евгений Иевлев (позывной "Шейх") заявил, что за более чем два года полномасштабной войны воины Сил обороны довольно сильно устали. По его словам, проблемы есть не только на фронте, но и в менеджменте нашей армии и в среднем звене тоже.

Видео дня

Такое мнение военнослужащий из 109-й отдельной бригады ТРО высказал в интервью OBOZ.Talk. "Их (вражеские. – Ред.) продвижения – это не вызванное тем, что они что-то новое предложили или научились делать. Это еще и причина того, что за 2,5 года наша армия, хотите или не хотите, тоже стачивается", – сказал он.

"Понимаете, война – это же не операция по добыче нефти, где есть заложенные потери рабочей силы 5%, потому что есть опасные работы, которые нужно выполнять. Хочешь или не хочешь, даже если ты побеждаешь, у тебя будут погибшие, у тебя будут раненые. И наша армия также несет потери", – добавил воин.

Он назвал сверхсложной ситуацию на Кураховском и Покровском направлениях. Если говорить метафорически, то где-то с июля было ощущение, "что облака над нами сгустились максимально".

"И вот скажу вам: за последнюю неделю некоторые проблески таких солнечных лучей – немного все же есть. Я просто не хочу выказывать то, что, возможно, на сегодня еще в секрете, но есть то, что из открытых источников можно узнать.

Вы же слышали, что там есть участки на Покровском направлении, где нашему войску удалось несколько контратаковать. Я не буду называть населенные пункты, но знаю, что некоторого успеха нашим военным удалось добиться. Мне очень хочется верить, что сейчас именно то время, когда инициатива из рук врага все же перейдет потихоньку в наши руки", – надеется Иевлев.

Также он прокомментировал издевательства над военнослужащими в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

В украинском войске "немного отдалились от того уважения", которое было в начале полномасштабного российского вторжения. По его мнению, спустя два с половиной года ситуация внутри армии "изменилось в сторону Советщины".

Воин отметил: этот случай – это уже не первая и даже не десятая по приоритетности причина, свидетельствующая о необходимости реформы в армии.

"Я вам сейчас буду говорить вещи, за которые, возможно, завтра буду получать по шапке, но очень надеюсь, что оно сработает немножко в другом направлении", – отметил Иевлев.

Он заметил, что в какой-то момент в Силах обороны "начались не очень понятные назначения", которые негативно сказываются на боевом духе ребят.

"Потому что ты будешь максимально мотивирован и вдохновлен и выполнять приказы, когда тебе понятно, во-первых, твое командование как субъект, и когда тебе понятны действия командования", – считает воин.

Он не говорит о том, что каждому солдату должны присылать какие-то доклады. Но нужно "хотя бы интуитивно и ментально понимать и верить в то, что командование делает правильно".

"И вот когда начались эти, скажем так, непонятные назначения (без фамилий опять же), когда люди начали управлять боевыми подразделениями и соединениями боевых подразделений, которые никогда не были в окопе, вот с тех пор и начались такие случаи, о которых вы сейчас меня спрашиваете", – сказал "Шейх".

Подобных жестких издевательств в каждой бригаде нет, хотя и возможны некоторые нарушения, если провести проверки.

Иевлев указал: сейчас "социальный лифт" для воинов почему-то не срабатывает, ведь через два с половиной года большой войны "батальонами и бригадами уже должны руководить офицеры, которые с первого дня войны выросли на войне".

"Потому что, поверьте, когда ты проходишь это крещение со своими побратимами, ты не отважишься подобным образом поступать. Я не буду исключать и говорить, что в армии все должно быть гладко и прекрасно, но все же почему-то и для чего-то есть написанный устав, который должны соблюдать все, и взаимоуважение должно быть между всеми", – сказал он.

"Я знаю, когда одна и та же бригада с одними и теми же комбатами, с одними и теми же ротами, у них менялся комбриг – и климат в подразделении в целом менялся, хотя звено людей ниже комбрига оставалось тем же. Поэтому здесь это очень сильно зависит именно от командиров крупных соединений подразделений", – заключил военнослужащий ТРО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 декабря в СМИ появилась публикация о возможных злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде.

– После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию для проверки этой информации. На период проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.

– Министр обороны Украины Рустем Умеров тоже объявил, что факты по ситуации в 211-й бригаде проверят. Для этого начала работать Главная инспекция Минобороны.

– 17 декабря стало известно, что командиру 211 ПМБр сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!