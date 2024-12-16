'Общество ждет объяснений': Главная инспекция Минобороны проверит факты издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что факты касательно ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, которые были опубликованы в СМИ, проверят. Для этого немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны.

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Она, в частности, выяснит, почему так долго продолжалось расследование событий в бригаде Военной службой правопорядка. Об этом сообщили в Минобороны.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими – это неприемлемо на 3 году войны. Общество ждет объяснений, почему ситуация не была решена раньше", – отметил Умеров.

Он подчеркнул, что все виновные в издевательстве над военными в 211-1 понтонно-мостовой бригаде должны понести наказание.

Умеров также анонсировал презентацию законопроекта о военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантирует прозрачность в каждом подобном кейсе.

"Благодарю каждого военнослужащего, который исполняет свой долг честно и самоотверженно. Я на стороне тех, кто хочет перемен, и верю, что вместе мы построим армию, которой будет гордиться каждый украинец. Служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-то персональных прихотей. Спасибо журналистам за важную работу", – сказал министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря в СМИ появился материал, в котором раскрыты факты возможных злоупотреблений чиновников 211-й понтонно-мостовой бригады. Речь идет о деле солдата с Тернопольщины – он пошел в СОЧ и отказывался возвращаться в часть, "потому что его там убьют".

Мужчина пострадал от угроз и побоев со стороны тогдашнего командира взвода первого батальона Владислава Пастуха, который являюется сыном начштаба.

После публикации этих данных в СМИ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию для проверки этой информации. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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