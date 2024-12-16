Сырский направил проверку в 211 понтонно-мостовую бригаду, руководство которой подозревается в издевательстве над военными. Фото

16 декабря 2024 года в СМИ появился материал, в котором раскрыты факты возможных злоупотреблений чиновников 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В связи с этим, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию для проверки данной информации.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram. На период проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в СМИ, дело касается солдата из Тернопольщины, еще летом осуществившего СЗЧ.

Позже двое офицеров, занимавшихся служебными расследованиями, нашли мужчину дома на чердаке, где он скрывался. По словам его матери, по возвращении домой сын ни с кем не общается, почти ничего не ест и употребляет алкоголь. Он отказывался возвращаться в часть, потому что боялся, что его там убьют, если он не переведет средства сыну начальника штаба.

Пострадавший от угроз и побоев оказался солдатом срочной службы, которого во время пребывания в бригаде будто бы избивал тогдашний командир взвода первого батальона Владислав Пастух – сын начальника штаба. Об издевательствах и угрозах над этим и другими военнослужащими стало известно во время служебных проверок, продолжавшихся с весны 2024 года.

Однако, как утверждают журналисты, вместо справедливого наказания виновных, почти всех участников внутренних расследований, включая пострадавших и офицеров, которые служили в пункте постоянной дислокации на Тернопольщине, командование бригады перевело в пехотные части.

Как отметили в Генштабе ВСУ, о ходе и результатах проверки будет уведомлено дополнительно в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Известно, что некоторые факты уже были рассмотрены во время служебной проверки, проведенной в сентябре этого года. По ее итогам собранные материалы были переданы в компетентные органы, которые открыли соответствующее уголовное производство.

Напомним, раньше комплексная рабочая группа выполнила служебную проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, где бойцы защищают страну на Покровском направлении. Впоследствии некоторые должностные лица командования бригады привлечены к ответственности.

Проверку провели после того, как военный парамедик из Азовстали Екатерина Полищук (Птичка) пожаловалась на огромные потери из-за действий командира бригады Богдана Шевчука.

Также, как сообщал OBOZ.UA, командира одной из воинских частей Житомирщины задержали по подозрению в превышении служебных полномочий. Военный заставлял подчиненных производить ремонт в своем доме и строить магазин.

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