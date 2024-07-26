Установлены факты негативных управленческих решений: ВСП завершила проверку в 59-й бригаде

Комплексная рабочая группа провела служебную проверку в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, бойцы которой защищают страну на Покровском направлении. По результатам проверки привлечено к ответственности отдельных должностных лиц командование бригады.

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Об этом в Facebook сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины. Отмечается, что рабочая группа проверила принятые решения и боевые распоряжения командования бригады.

Проверку провели после того, как военный парамедик из Азовстали Екатерина Полищук (Птичка) пожаловалась на огромные потери из-за действий командира бригады Богдана Шевчука.

"Проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач", – сообщила военная служба правопорядка в ВСУ.

При этом проводившая проверку рабочая группа не выявила случаев издания преступных приказов, но установила факты негативных управленческих решений.

"В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью. С целью недопущения такого дальнейшего, руководством ВС Украины приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предотвращение подобных случаев", - уточнила Военная служба правопорядка.

Отмечается, что отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности. Однако в сообщении не объясняют, о какой именно ответственности идет речь.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 июля парамедикиня и защитница "Азовстали" Екатерина "Птичка" Полищук публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ситуации в 59 ОМПБр. Она подвергла критике действия командира бригады Богдана Шевчука и пожаловалась на огромные потери из-за его приказов.

Офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий встал на защиту командира, заявив, что для подобных выводов "нужно иметь какие-либо основания.

После публичного призыва "Птички" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправил комиссию в зону ответственности 59 ОМПБр. Комиссия должна была проверить ситуацию и выяснение обстоятельств потерь среди личного состава.

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