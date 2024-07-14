Парамедик "Пташка" обратилась к Зеленскому с жалобой на командира: в бригаде ответили

Украинская парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которая защищала "Азовсталь" в Мариуполе и прошла российский плен, публично раскритиковала командира 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Шевчука и попросила проверить его решения и приказы. Офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий стал на защиту командира, заявив, что для подобных выводов "нужно иметь какие-то основания".

Видео дня

Свое обращение доброволица опубликовала в Facebook 14 июля. Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к верховному главнокомандующему.

По мнению "Пташки", новый командир с апреля 2024 года стал во главе 59 ОМПБр "в связи с "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства".

Она призвала инициировать служебную проверку "по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава; действий, повлекших гибель большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей; эгоизма, слепого карьеризма; устранения всех несогласных командиров; угнетения боевого духа и унижения личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих".

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую ​​возможность – сопротивляться преступным приказам, направленным исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", – заявила она.

Отреагировал на это офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий. Он уточнил "Громадському", что Полищук не служила в 59 ОМПБр, а сотрудничала с ней как волонтер.

По его мнению, чтобы делать выводы и давать оценку работе любого командира "нужно иметь определенное образование, знание и так далее".

"А давать оценку, потому что кто-то где-то сказал… Наша бригада на этом направлении держит эту интенсивную оборону месяцами, практически не сдав позиции. Есть потери, к сожалению, мы это очень болезненно переносим. Чтобы говорить о том, что командир хороший, а тот плохой, нужно иметь какие-то основания", — сказал Цехоцкий.

Он утверждает, что если бы был свидетелем того, что описывала "Пташка", то обязательно отреагировал бы.

Офицер 59 ОМПБр считает, что их командир, несмотря на свой молодой возраст, "из кожи лезет", чтобы что-то сделать и обеспечить.

"Он все время в движении, не сидит в штабе просто, он ездит по подразделениям там и так далее. Это реально больно, бьет по моральному духу и вообще такое нельзя выносить на простор", – прокомментировал Цехоцкий обвинения ввоенной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июне в Государственное бюро расследований поступило заявление относительно тогдашнего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Проверить деятельность генерал-лейтенанта попросил начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

– Вечером того же дня президент Владимир Зеленский объявил об увольнении Содоля с должности. Его заменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

– Позже Кротевич заявил, что получил ответ ГБР и "не удовлетворен", однако конкретных деталей не раскрыл. Дальше, по его словам, будут работать адвокаты.

– По данным СМИ, в ГБР ответили военному, что его заявление было проработано и присоединено к материалам уголовного дела по обстоятельствам прорыва российскими военными границы в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!