"Далее работа адвокатов": начальник штаба "Азова" получил ответ от ГБР по поводу заявления на генерала Содоля

Государственное бюро расследований ответило начальнику штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдану Кротевичу после его заявления на генерал-лейтенанта Юрия Содоля, экс-командующего Объединенными силами. Защитник Украины признался, что ответ его не удовлетворил.

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Что именно не понравилось Кротевичу, он не уточнил. На своей странице в X (ранее Twitter) в пятницу, 28 июня, военный поделился фрагментом письма. Но на фото текст, написанный представителями ГБР, не видно.

Азовец сообщил, что в дальнейшей работе будут задействованы адвокаты.

"Ответ от ГБР получил. Ответом не удовлетворен. Дальше уже работа адвокатов, благодарный всем, кто поддерживает", – заявил Кротевич.

Также он обратился к военнослужащим, призвав их не бояться давать показания (в том числе непубличные). "Мы не отступимся", – подытожил "Тавр".

Напомним: 23 июня начальник штаба бригады "Азов" сообщил, что хочет инициировать проверку Содоля. По мнению Кротевича, генерал-лейтенант своими командами "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

24 июня нашему изданию стало известно, что в ГБР поступило официальное заявление Кротевича. Содоля, предварительно, обвинили в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям значительной части территории Украины. Кроме того, попросили проверить высокопоставленного военного на факт сотрудничества с врагом.

Вечером того же дня Содоля уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Его заменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Богдан Кротевич (позывной "Тавр") попал в российский плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Его обменяли 21 сентября 2022 года вместе с другими нашими защитниками.

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