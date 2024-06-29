ДБР проверит действия генерала Содоля во время его командования обороной Харьковской области

Государственное бюро расследований проверит действия генерала Юрия Содоля по заявлению начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича. ДБР рассмотрело заявление о некомпетентном командовании и превышении служебных полномочий Содолем во время российского наступления.

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Об этом сообщает УП, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Следователи пообещали проверить обстоятельства, изложенные в заявлении, и добавили их в материалы уголовного дела о прорыве российскими войсками границы в Харьковской области.

Государственное бюро расследований ответило Кротевичу, что его заявление относительно командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля было рассмотрено.

Сообщается, что заявление было проработано и присоединено к материалам уголовного дела по обстоятельствам прорыва российскими военными границы в Харьковской области. В деле, в частности, рассматривается предоставление правовой оценки действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонных операций в этом направлении. Следователи пообещали Кротевичу, что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич заявил в соцсети Х, что "ответом ДБР не удовлетворен", однако конкретных деталей не раскрыл. Начальник штаба "Азова" призвал военных не бояться давать показания и отметил, что не отступит.

"Дальше уже работа адвокатов, благодарный всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", – добавил Богдан Кротевич.

Отметим, что Юрий Содоль был назначен на должность командующего Объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева 11 февраля 2024 года. Соответствующие изменения произошли после увольнения главкома Валерия Залужного.

Напомним, что ранее в Государственное бюро расследований поступило заявление на командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Проверить деятельность генерал-лейтенанта попросил начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский объявил об увольнении Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Его заменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

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