Враг снова активизировался на Курщине: на фронте произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На фронте в Украине в течение четверга, 16 января, по состоянию на 22:00 произошло 131 боевое столкновение военных Сил обороны с российским оккупационным войском. Враг возобновил интенсивность атак в зоне проведения украинскими бойцами Курской операции – там зафиксировано около 20 боестолкновений.

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Также армия РФ продолжает давить на Покровском направлении, где в течение суток произошло 47 атак оккупантов. Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении враг атаковал вблизи Петропавловки, Голубовки, Дворечной, Загрызового и Песчаного. Пять боевых столкновений завершено, одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении войска РФ штурмовали позиции ВСУ возле Копанки, Новосергеевки, Грековки, Зеленой Рощи, Макеевки, Торского, Новоплатоновки, Тернов и Заречного. Украинские защитники остановили 11 атак, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, в настоящее время идет одно боевое столкновение вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часова Яра. Силы обороны остановили все вражеские штурмы.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверевое, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улакли, и Янтарное. Девять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Потери армии РФ, по предварительным данным, на этом участке фронта составили 300 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены четыре авто, существенно поврежден вражеский танк, миномет и один автомобиль противника.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Времивки. Пять атак отбиты, еще продолжаются бои.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Новоселки и Темировки, противник успеха не имел.

На Ореховском направлении российская армия пыталась атаковать Новоданиловку, успеха враг не добился.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины были остановлены четыре штурма противника.

На Курском направлении украинские Вооруженные силы отразили 13 вражеских атак, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА бригады "Спартан" НГУ показали, как уничтожают авто с оккупантами еще на подходах к линии столкновения. Поражение произошло на Запорожском направлении, где российские военные в основном используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.

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