В Нацгвардии показали, как уничтожают авто оккупантов вместе с живой силой еще на подходах к линии столкновения. Видео

Наши защитники эффективно уничтожают вражескую технику и живую силу оккупантов еще до того, как те приближаются к линии столкновения. Благодаря мастерской работе дронщиков бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины автомобили с российскими военными превращаются в мишени на подходах к переднему краю.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. На Запорожском направлении, где сейчас активно ведутся боевые действия, оккупанты в основном используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.

Однако каждое средство перемещения врага для гвардейцев "Спартана" – это первоочередная цель. Точные удары дронов позволяют ликвидировать противника еще до непосредственного контакта с передовыми позициями украинских войск.

По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, за последние сутки Национальная гвардия Украины, действуя на разных участках фронта, нанесла значительные потери врагу.

Были уничтожены один танк, пять единиц бронетехники, семь автотранспортных средств, два склада боеприпасов, одна радиолокационная станция и пять артиллерийских систем. Все эти успехи стали возможны благодаря слаженной работе специалистов по беспилотным летательным аппаратам и точности гвардейцев.

Напомним, украинские разведчики успешно уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении. Операцию провели бойцы спецподразделения "Крылья" из департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь, украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже начали применять FPV-дроны на оптоволокне.

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