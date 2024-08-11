Враг собирал силы для атаки: защитники Украины ликвидировали штурмовую группу оккупантов. Видео

Украинские воины ликвидировали группу российских штурмовиков с помощью дронов. Враг собирал силы для дальнейшей атаки, но их успешно разбившей пилоты БПЛА Третьей отдельной штурмовой бригады.

Видео дня

Видео появилось в официальном Telegram-канале военного формирования. Защитники отметили, что не использовали другие средства поражения.

"Положили вражескую группу и развалили штурм оккупантов одними дронами!" – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что военнослужащие захватнической армии РФ собрались в окопе серой зоны фронта. Военные говорят, что враг планировал штурм, чтобы забрать позиции в этом районе.

Однако как только россияне до них дошли, их начали разматывать ударники 3-й ОШБр.

"FPV от Противотанкового, сброс от Беспилотных систем. Прямое попадание в укрытие с россиянами и пока двухсотый!" – добавили воины.

Результат отражения российского штурма виден на видео с ликвидированными оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Третьей штурмовой показали работу по оккупантам на Харьковщине. В частности, воины отминусовали враждебный миномет и весь расчет FPV.

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