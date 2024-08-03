Минус расчет FPV и миномет: в Третьей штурмовой показали работу по оккупантам в Харьковской области. Видео
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении. Так, недавно Третья штурмовая бригада обнародовала эффектные кадры работы по оккупантам.
Экипаж "Ветролом" Батальона беспилотных систем нанес серию ударов по противнику, что привело к потерям во вражеском войске. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.
Так, маневрируя между посадками в полосе Третьей штурмовой, бойцы уничтожили возможности врага обстреливать наши позиции. Они поразили русский миномет и весь расчет FPV.
Также, пока оккупанты пытались отбуксировать УАЗ пикапом неподалеку от ЛБЗ, защитники разбили их вместе с личным составом с помощью ударного дрона.
"Кошмарим и жжём россиян на харьковских рубежах", – пишут защитники.
Ранее сообщалось, что накануне, 2 августа, на линии фронта произошло 123 боевых столкновения в сутки. Самые ожесточенные бои шли на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.
Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек в сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники.
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