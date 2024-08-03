У врага минус пункт управления БПЛА и средства ПВО: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта. Карта

Накануне, 2 августа, на линии фронта произошло 123 боевых столкновения за сутки. Самые ожесточенные бои шли на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.

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Тем временем украинские пилоты, артиллеристы и ракетчики нанесли 15 ударов по местам сосредоточения оккупантов, ударили по локации, где враг накопил вооружение и технику, поразили пункт управления дронами, два средства ПВО и склад боеприпасов россиян. О ситуации на передовой говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 часов утра.

"За прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБ. Кроме этого, произвел 469 93 – из реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе.

Накануне россияне наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Тернова, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Дилиевка, Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Новогродовка, Мариновка, Николаевка, Карловка, Угледар, Старомайорское, Макаровка, Урожайное, Благодатное Донецкой области; Павловка, Новоандреевка, Запорожская область; Ольговка Херсонской области.

Тем временем авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали атаки противника в районе Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спорное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины пресекли 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часова Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времьевском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, совершает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники. .