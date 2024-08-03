Минус 1170 окупантов, 56 артсистем и 27 ББМ: Генштаб обновил данные по потерям России

Российские захватчики продолжают нести потери на украинской земле. Накануне, 2 августа, общие потери врага в живой силе составили 1170 человек за сутки.

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Также воины Сил обороны Украины устроили мощную "демилитаризацию" российской армии, уничтожив 202 единицы военной техники и вооружений врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1170 оккупантами общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину на утро 3 августа достигли 581 760 человек.

Также уничтожены четыре российских танка (в общей сложности 8 406), 27 боевых бронированных машин (всего 16 238), 56 артиллерийских систем (16 217), одна РСЗО (1135), одно средство ПВО (908).

Количество уничтоженных самолетов (363), вертолетов (326), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (одна) врага пока остается неизменным.

БпЛА оперативно-тактического уровня уничтожено 52 единицы (13 057), защитники приземлили также три крылатые ракеты (2 410) и уничтожили 54 единицы автомобильной (21 926) и четыре единицы специальной (2723) техники россиян.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 3 августа на аэродроме "Морозовск" в России прогремели мощные взрывы, начался пожар. Очевидцы рассказывают о детонации боеприпасов. Кроме того, в той же Ростовской области РФ поражены резервуары с поставляемыми российской армии нефтепродуктами. По словам местного губернатора, в течение ночи на регион летели 55 БПЛА.

Также сообщалось, что украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении.