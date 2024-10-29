Враг сосредоточил усилия на Купянском и Кураховском направлениях: на фронте произошло 158 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот семьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на Купянском и Кураховском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Также он активен на Северском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 29 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 158 боевых столкновений.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. Продолжается один бой.

На Купянском направлении враг атаковал украинские позиции 22 раза. Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозового подразделения Сил обороны отразили 17 атак. Продолжается пять боеприкосновений в районах Богуславки, Загрызового, Колесниковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполевки, все атаки врага были отбиты.

На Северском направлении враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.

На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции – четыре боеприкосновения уже завершены. Продолжается бой недалеко от Щербиновки.

На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Вишневое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. При этом потери окупантов, по имеющейся информации в настоящее время составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бага, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР окупантов.

На Кураховском направлении враг и дальше прилагает основные усилия. Захватчики к этому времени суток предприняли 42 попытки продвинуться вперед. 10 атак продолжаются. В основном бои продолжаются возле населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое. Потери оккупантов в настоящее время составили около 100 человек убить и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла, также повреждена одна БМП окупантов.

На Времивском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время длится четыре боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безрезультатных штурма позиций украинских подразделений.

На Курском направлении Силы обороны Украины продолжают операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

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