Враг сосредоточился на Донбассе: на фронтах зафиксировано 54 боевых столкновения – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает активно атаковать на востоке Украины, чтобы прорвать оборону ВСУ. За последние сутки на фронте произошло 54 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия проводятся на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил за 3 апреля.

Всего за сутки враг нанес 5 ракетных и 50 авиаударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетные войска также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и техники, 1 артиллерийскую систему, 1 радиолокационную станцию, 1 станцию РЭБ и 1 пункт управления БПЛА противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андриевки, юго-восточнее Выемки и Клищиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении в нашими защитниками отражены 8 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону у наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Но на Херсонском направлении враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых плацдармов на левобережье Днепра. Там в течение суток было совершено 4 неудачных атаки на позиции наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, сколько боевых самолетов может оставаться на вооружении в России. В частности, разведчики обнародовали данные о наличии в оккупационной армии истребителей Су-34 и Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

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