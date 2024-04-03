Больше, чем уже сбили: в ГУР обнародовали данные по оставшимся у России боевым самолетам

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, сколько боевых самолетов может оставаться на вооружении у России. В частности, разведчики обнародовали данные о наличии у оккупационной армии истребителей Су-34 и Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

Их у врага остается больше, чем уже удалось уничтожить Силам обороны Украины. Об этом говорится в ответе ГУР по запросу АрмияInform.

По данным военной разведки Украины, по состоянию на март текущего года российская оккупационная армия имела на вооружении около 100 многофункциональных истребителей Су-35 и более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также в составе военно-космических сил вражеской армии насчитывается семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Правда, три из них сейчас проходят ремонт и модернизацию: два – на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева", один – на аэродроме в Ульяновске, где расположен авиастроительный завод "Авиастар".

Напомним, 9 марта стало известно, что "неизвестные дроны" в Таганроге попали в военный аэродром, на котором дислоцировались самолеты А-50. Согласно сообщениям росСМИ, БПЛА якобы пытались атаковать именно территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева, где модернизируют самолеты ДРЛВ А-50, А-100, а также обслуживают Ту-95 и Ту-142.

Спутниковые снимки территории и поврежденных ангаров вызвали предположение, что при атаке, возможно, был поврежден один из А-50.

Также сообщалось, что разведка Британии оценила последствия удара по российскому самолету А-50 в Таганроге : если он был поврежден, для РФ это означает ухудшение "ситуационной осведомленности".