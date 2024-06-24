Враг сосредоточился на Покровском и Кураховском направлениях: произошло 116 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в воскресенье, 23 июня, произошло 116 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупантами. Враг концентрировал свои усилия на Кураховском и Покровском направлениях, где продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. ВСУ продолжают противодействовать попыткам войск России продвинуться в глубь Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил в сводке с фронта по состоянию на 22:00. Там подчеркнули, что украинские военные "отслеживают передвижение вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения".

На Харьковском направлении в течение суток защитниками Украины было успешно отражено 5 атак оккупантов в районе Волчанска. По предварительным данным, войска России потеряли 99 своих военных убитыми и ранеными и 14 единиц военной техники, в частности, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и повреждены три артсистемы.

На Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак оккупантов. По состоянию на 22:00 продолжались два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении было зафиксировано девять попыток врага продвинуться в направлении Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Четыре атаки отбиты, штурмовые действия продолжаются. Ситуация под контролем украинских воинов.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при попытках штурма наших позиций вблизи Раздолевки и Выемки.

На Торецком направлении остановлено семь атак российских военных. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага.

На Покровском направлении враг сосредотачивает значительные усилия. За сутки армия РФ предприняла 46 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из районо Очеретиного. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка.

На Времивском направлении произошло четыре боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Урожайного и Старомайорского. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска активизировались на фронте в Донецкой области, в том числе возле Часового Яра на Краматорском направлении. В районе города они производят атаки силами подразделений "Шторм Z".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!